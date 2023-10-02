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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Алания
Сокол - Алания: обзор матча 02 октября 2023
Сокол
02.10.2023, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Алания
90'
+3
Желтая карточка
А. Багаев
90'
+1
Замена
С. Мельников
️️️️
В. Царукян
90'
+1
Замена
С. Качмазов
️️️️
Д. Шавлохов
Желтая карточка
М. Караев
87'
81'
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Засеев
Замена
Д. Казанцев
️️️️
М. Мальцев
74'
70'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Чочиев
Замена
М. Караев
️️️️
Я. Гудков
68'
45'
+2
Желтая карточка
К. Плиев
Желтая карточка
В. Морозов
45'
+2
Желтая карточка
Я. Гудков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
5
Сериков
99
Евдокимов
66
Гудков
23
Абазов
52
Леонтьев
77
Сасин
24
Мальцев
11
Бабаев
10
Морозов
3-1-3-3
25
Солдатенко
44
Сухорученко
15
Плиев
30
Шавлохов
13
Засеев
11
Чочиев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
80
Царукян
57
Кротов
66
Гудков
49
Караев
49
Караев
66
Гудков
24
Мальцев
71
Казанцев
71
Казанцев
24
Мальцев
30
Шавлохов
4
Качмазов
4
Качмазов
30
Шавлохов
13
Засеев
5
Багаев
5
Багаев
13
Засеев
80
Царукян
21
Мельников
21
Мельников
80
Царукян
11
Чочиев
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Чочиев
Остались в запасе
Сокол
Алания
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
77
Эрик Губиев
ПЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
14
Альберт Погосян
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
77
Эрик Губиев
ПЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Сокол - Алания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Павел Шишкин (Тамбов)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Локомотив
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