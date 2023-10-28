Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Акрон
Сокол - Акрон: обзор матча 28 октября 2023
Сокол
28.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
35'
И. Чудин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Акрон
Замена
Д. Югалдин
️️️️
М. Караев
82'
74'
Желтая карточка
А. Понсе
72'
Желтая карточка
В. Галкин
71'
Замена
В. Галкин
️️️️
К. Данилин
71'
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Погосов
Замена
Н. Козловский
️️️️
В. Бабаев
70'
Замена
Д. Сасин
️️️️
М. Мальцев
70'
61'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
61'
Замена
С. Макаров
️️️️
В. Азаров
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Чудин
30'
Желтая карточка
И. Чудин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Косаревский
99
Евдокимов
5
Сериков
3
Маньков
23
Абазов
27
Молодцов
52
Леонтьев
11
Бабаев
24
Мальцев
10
Ежков
4-1-3-2
13
Волков
4
Савичев
19
Бокоев
26
Анджелкович
15
Данилкин
27
Чудин
23
Данилин
18
Килин
24
Погосов
11
Эльдарушев
99
Азаров
49
Караев
50
Югалдин
50
Югалдин
49
Караев
11
Бабаев
21
Козловский
21
Козловский
11
Бабаев
24
Мальцев
77
Сасин
77
Сасин
24
Мальцев
99
Азаров
6
Макаров
6
Макаров
99
Азаров
24
Погосов
7
Песегов
7
Песегов
24
Погосов
23
Данилин
90
Галкин
90
Галкин
23
Данилин
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Сокол
Акрон
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
14
Альберт Погосян
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Сокол - Акрон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Владислав Быков (Москва)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Новости команд
Все
Сокол
Акрон
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
Вчера, 11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:00
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
Вчера, 11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:00
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+