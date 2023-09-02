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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сокол
Волгарь - Сокол: обзор матча 02 сентября 2023
Волгарь
02.09.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сокол
57'
Д. Кленкин (П)
42'
Д. Сасин
71'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Сокол
90'
+4
Желтая карточка
Д. Югалдин
86'
Замена
М. Караев
️️️️
Д. Сасин
83'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
И. Сериков
83'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
В. Бабаев
Замена
Д. Лесников
️️️️
Д. Ткачук
80'
71'
ГОЛ! 1:2!
В. Бабаев
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Анисимов
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кленкин
57'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Э. Атабаев
46'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сасин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-1-3-1-2
71
Одоевский
90
Шакуро
22
Хомуха
58
Зуев
17
Анисимов
20
Полубояринов
18
Атабаев
4
Кленкин
31
Ткачук
21
Пушкарев
43
Гилязетдинов
3-2-1-3-1
13
Косаревский
5
Сериков
99
Евдокимов
27
Молодцов
66
Гудков
23
Абазов
21
Козловский
77
Сасин
24
Мальцев
11
Бабаев
10
Ежков
17
Анисимов
7
Смирнов
7
Смирнов
17
Анисимов
18
Атабаев
23
Ушатов
23
Ушатов
18
Атабаев
31
Ткачук
17
Лесников
17
Лесников
31
Ткачук
20
Полубояринов
22
Косарев
22
Косарев
20
Полубояринов
77
Сасин
49
Караев
49
Караев
77
Сасин
11
Бабаев
71
Казанцев
71
Казанцев
11
Бабаев
5
Сериков
52
Леонтьев
52
Леонтьев
5
Сериков
Остались в запасе
Волгарь
Сокол
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Волгарь - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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0 : 0
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