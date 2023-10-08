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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Сокол
Арсенал - Сокол: обзор матча 08 октября 2023
Арсенал
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Сокол
8'
Д. Окоронкво
24'
Д. Окоронкво (П)
28'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Сокол
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
В. Левин
87'
Замена
А. Хабибов
️️️️
И. Гелоян
87'
Желтая карточка
А. Денисов
81'
Замена
А. Денисов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
72'
66'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Д. Сасин
Замена
М. Туре
️️️️
С. Ткачев
62'
Замена
Д. Барков
️️️️
Д. Окоронкво
62'
60'
Замена
Н. Козловский
️️️️
М. Мальцев
46'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
А. Молодцов
44'
Желтая карточка
М. Караев
ГОЛ! 3:0!
Д. Окоронкво
28'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Окоронкво
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окоронкво
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
49
Максим Караев
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
3-1-3-2-1
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
4
Нижегородов
13
Кайнов
21
Макаров
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
3-2-1-3-1
13
Косаревский
23
Абазов
5
Сериков
99
Евдокимов
27
Молодцов
49
Караев
52
Леонтьев
11
Бабаев
24
Мальцев
77
Сасин
10
Морозов
3
Ботака-Иобома
71
Денисов
71
Денисов
3
Ботака-Иобома
88
Левин
18
Ндука
18
Ндука
88
Левин
10
Гелоян
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Гелоян
20
Окоронкво
86
Барков
86
Барков
20
Окоронкво
11
Ткачев
11
Туре
11
Туре
11
Ткачев
27
Молодцов
71
Казанцев
71
Казанцев
27
Молодцов
24
Мальцев
21
Козловский
21
Козловский
24
Мальцев
77
Сасин
50
Югалдин
50
Югалдин
77
Сасин
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Арсенал - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
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