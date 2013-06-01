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Ромарик
Статистика
Ромарик - статистика
Завершил карьеру
4 июня 1983 (43), Абиджан
#5 | Полузащитник
187 см | 84 кг
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
12
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
1 : 3
01.06.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 0
26.05.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сарагоса
1 : 2
19.05.2013
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0 : 0
10.05.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
3 : 0
05.05.2013
Райо Вальекано
86' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
22.04.2013
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сарагоса
0 : 3
14.04.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2013
Сарагоса
1' - 77'
Испания. Примера, 29 тур
Сарагоса
1 : 1
30.03.2013
Реал
53' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1 : 2
10.02.2013
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 2
23.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 1
26.11.2012
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
17.11.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
87' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4 : 0
03.11.2012
Сарагоса
87' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
28.10.2012
Севилья
71' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0 : 1
06.10.2012
Хетафе
1' - 9'
9'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 0
29.09.2012
Сарагоса
1' - 60'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 1
22.09.2012
Осасуна
1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
16.09.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0 : 1
01.09.2012
Малага
1' - 63'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0 : 1
21.08.2012
Вальядолид
1' - 90'
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