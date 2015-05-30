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Антон Арсеньев
Статистика
Антон Арсеньев - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1985 (41)
#31 | Вратарь
185 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
10
-24
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
5 : 1
30.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0 : 3
24.05.2015
Сокол
1' - 90'
14'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
2 : 1
16.05.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 2
11.05.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 0
03.05.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
3 : 1
19.04.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2 : 0
12.04.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
0 : 2
06.04.2015
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
3 : 0
29.03.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0 : 1
22.03.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
18.03.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сочи
0 : 2
14.03.2015
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1 : 3
09.11.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0 : 0
24.08.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 2
17.08.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5 : 1
10.08.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
1 : 1
03.08.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 1
19.07.2014
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2 : 1
12.07.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
06.07.2014
Томь
Был в запасе
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