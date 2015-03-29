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    Антон Арсеньев - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Владимирович
    Фамилия Арсеньев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 марта 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 10 -24 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Томь (Томск) 5:1 Сочи (Сочи)
    24.05.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:3 Сокол (Саратов)
    14'
    16.05.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:1 Сочи (Сочи)
    11.05.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.05.2015 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:0 Сочи (Сочи)
    25.04.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    19.04.2015 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Сочи (Сочи)
    12.04.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.04.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    29.03.2015 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 3:0 Сочи (Сочи)
    22.03.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    18.03.2015 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Сочи (Сочи)
    14.03.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Анжи (Махачкала)
    22.11.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Сочи (Сочи)
    18.11.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    14.11.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    09.11.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:3 Тосно (Тосно)
    24.08.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:0 Сочи (Сочи)
    17.08.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Балтика (Калининград)
    10.08.2014 1' -90' Анжи (Махачкала) 5:1 Сочи (Сочи)
    03.08.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Шинник (Ярославль)
    27.07.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    19.07.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    12.07.2014 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:1 Сочи (Сочи)
    06.07.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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