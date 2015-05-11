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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - СКА-Хабаровск
Сочи - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 мая 2015
Сочи
11.05.2015, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
42'
С. Матяш
31'
Н. Жуниор (П)
87'
Н. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
О. Яковлев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Гогуа
90'
Желтая карточка
О. Кожанов
87'
ГОЛ! 1:2!
Н. Жуниор
Замена
О. Яковлев
️️️️
М. Рогов
85'
78'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
П. Рябошапка
Замена
А. Золотаренко
️️️️
Р. Умаров
77'
73'
Замена
В. Плетин
️️️️
Г. Рухаиа
65'
Замена
О. Кожанов
️️️️
П. Мочалин
Желтая карточка
Ю. Солнцев
52'
46'
Замена
П. Мочалин
️️️️
Д. Чалов
ГОЛ! 1:1!
С. Матяш
42'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Жуниор
Замена
Д. Вихров
️️️️
В. Есин
25'
Желтая карточка
Е. Матрахов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
СКА-Хабаровск
14
Николай Радченко
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Книга
19
Чернухин
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
88
Миронов
27
Есин
11
Умаров
10
Матяш
3-2-4-1
16
Агапов
65
Рябошапка
4
Чалов
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
4
Рухаиа
13
Замалиев
30
Трусевич
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
11
Умаров
14
Золотаренко
14
Золотаренко
11
Умаров
31
Рогов
71
Яковлев
71
Яковлев
31
Рогов
27
Есин
6
Вихров
6
Вихров
27
Есин
4
Чалов
27
Мочалин
27
Мочалин
4
Чалов
4
Рухаиа
19
Плетин
19
Плетин
4
Рухаиа
65
Рябошапка
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
65
Рябошапка
Мочалин
20
Кожанов
20
Кожанов
Мочалин
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
14
Николай Радченко
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
МСА Петровский
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