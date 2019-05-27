Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хольгер Бадштубер - статистика

Завершил карьеру
13 марта 1989 (37)
#28 | Защитник
190 см | 84 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0 : 0
18.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 0
11.05.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
3 : 1
04.05.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
1 : 1
06.04.2019
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
22.02.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фортуна
3 : 0
10.02.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
2 : 2
03.02.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 3
19.01.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
4 : 0
27.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
0 : 4
20.10.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 0
21.09.2018
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 3
16.09.2018
Штутгарт
Был в запасе
90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 3
01.09.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
26.08.2018
Штутгарт
1' - 90'
Главные новости
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
1
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
9
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+