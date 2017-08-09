Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хольгер Бадштубер
Новости
Хольгер Бадштубер - новости
Завершил карьеру
13 марта 1989 (37)
#28 | Защитник
190 см | 84 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Каррера хотел купить в «Спартак» Мусу, Итурбе и Бадштубера
2017.08.09 20:29
10
Бадштубер, отказавший «Спартаку», перейдет в «Штутгарт»
2017.08.01 15:40
2
Экс-защитник «Баварии» Бадштубер отказал «Спартаку»
2017.07.31 14:17
9
Бадштубер готов искать команду в зарубежном чемпионате
2017.06.22 11:38
2
Бадштубер поблагодарил «Баварию» за 15 лет совместной работы
2017.05.15 10:32
2
Защитник «Баварии» Бадштубер бесплатно покинет клуб летом
2017.05.12 15:21
«Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку, Хунтелаар и Бадштубер покинут команду
2017.05.11 19:11
1
Бадштубер готов сидеть на скамейке запасных
2017.02.06 07:42
Бадштубер не боится давления в «Шальке»
2017.01.16 09:45
Лам одобрил переход Бадштубера в «Шальке»
2017.01.12 07:53
1
«Бавария» объявила о переходе Бадштубера в «Шальке»
2017.01.10 18:56
1
Бадштубер может продолжить карьеру в «Шальке»
2017.01.10 06:16
1
Гвардиола: «Бадштубер – потрясающий футболист и отличный парень»
2017.01.07 10:49
Бадштубер готов уйти в аренду ради получения игровой практики
2017.01.06 09:54
«Бавария» не хочет продавать Бадштубера
2017.01.05 11:34
1
Бадштубер может сменить «Баварию» на «Гамбург»
2017.01.04 13:17
6
«Манчестер Сити» интересуется Бадштубером
2017.01.01 17:30
1
Бадштубер приступил к работе в общей группе
2016.10.05 11:08
2
Рибери вернулся в общую группу
2016.08.10 11:51
Гвардиола: «Команда посвятила победу Бадштуберу»
2016.02.15 09:24
Бадштубер выбыл на три месяца
2016.02.13 22:45
1
Рибери и Роббен не едут с «Баварией» на сбор в Китай
2015.07.16 12:20
38
Главные новости
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
1
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
9
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+