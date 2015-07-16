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    Рибери и Роббен не едут с «Баварией» на сбор в Китай

    Мюнхенская «Бавария» отправится на сборы в Китай без группы футболистов. В списке отсутствуют Франк Рибери, Арьен Роббен, Ян Киргхофф, Хольгер Бадштубер и Данте.

    У голландца есть проблемы с мышцами, с ноги Рибери только недавно сняли гипсовую повязку, а на бразильского защитника, похоже, в команде уже не рассчитывают.

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    Источник: Kicker.de

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    16.07.2015 12:20
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    Комментарии (39)
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    WhiteLuckyBuster
    1437044892
    или готовятся мощные трансферы
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    TheDDS
    1437048193
    3 трансфера будет и 0 успешных
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    Vaart23
    1437053359
    Хорошо бы ещё и без Пепа...
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    bars64
    1437056939
    Пусть лечатся как следует. В Китае и без них разберутся.
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    zshrekzs
    1437062019
    всю медцину разогнал пепка
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    Planet Georgia
    1437072979
    Удачи в новом сезоне!
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    Vilent
    1437073200
    С Рибери то всё понятно. А вот то что Арьен уже перед сезоном сломался, это плохо. Здоровья обоим!
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    invite yupi
    1437124630
    Без Роббена сразу интерес падает на 40%
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    киэнджин
    1437327359
    РОББЕН И РИБЕРИ ЕДУТ ОФОРМЛЯТЬ ПЕНСИЮ
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    ologreds
    1694997603
    numo435831
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