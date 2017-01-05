«Бавария» не хочет продавать Бадштубера

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что защитник его команды Хольгер Бадштубер сможет покинуть клуб, если захочет этого.

«Если Хольгер хочет скажет нам, что хочет покинуть «Баварию», мы будем готовы к такому развитию событий. Но речь идет только об аренде, так как мы не желаем продавать Бадштубера», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Гамбург».