«Бавария» не хочет продавать Бадштубера

"Но речь идет только об аренде, так как мы не желаем продавать Бадштубера" ... У Бадштубера контракт до конца года , какая на фиг аренда ? Тут либо продажа либо зимой бесплатно уйдет ... В сказку , что он начнет играть при Хуммельсе , Боатенге и Мартинесе , как то не вериться , а летом ведь еще и Зюле должен придти ...
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что защитник его команды Хольгер Бадштубер сможет покинуть клуб, если захочет этого.
«Если Хольгер хочет скажет нам, что хочет покинуть «Баварию», мы будем готовы к такому развитию событий. Но речь идет только об аренде, так как мы не желаем продавать Бадштубера», – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Гамбург».