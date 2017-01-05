Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» не хочет продавать Бадштубера

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что защитник его команды Хольгер Бадштубер сможет покинуть клуб, если захочет этого.

    «Если Хольгер хочет скажет нам, что хочет покинуть «Баварию», мы будем готовы к такому развитию событий. Но речь идет только об аренде, так как мы не желаем продавать Бадштубера», – сказал Анчелотти.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Гамбург».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 5 января 2017, 12:53

      "Но речь идет только об аренде, так как мы не желаем продавать Бадштубера" ... У Бадштубера контракт до конца года , какая на фиг аренда ? Тут либо продажа либо зимой бесплатно уйдет ... В сказку , что он начнет играть при Хуммельсе , Боатенге и Мартинесе , как то не вериться , а летом ведь еще и Зюле должен придти ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11