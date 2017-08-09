Каррера хотел купить в «Спартак» Мусу, Итурбе и Бадштубера

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о том, кого главный тренер Массимо Карерра хотел видеть в своей команде.

– И какие фамилии назвал Массимо?

– Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер. Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

Из указанных игроков московский клуб подписал защитника Марко Петковича и хавбека Марио Пашалича.