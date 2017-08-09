Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера хотел купить в «Спартак» Мусу, Итурбе и Бадштубера

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о том, кого главный тренер Массимо Карерра хотел видеть в своей команде.

    – И какие фамилии назвал Массимо?

    – Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер. Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне.

    Из указанных игроков московский клуб подписал защитника Марко Петковича и хавбека Марио Пашалича.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 20:29
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:48

      Неужто про Нойштедтера не утка? Хоть бы обошлось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 10 августа 2017, 06:06

      "Каррера хотел купить в «Спартак» Мусу, Итурбе и Бадштубера", Месси , Рональдо, Неймара...Ларису Ивановну тоже хотел,-Кикабидзе опередил, да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 августа 2017, 23:27

      Петкович как то не очень по первым впечатлениям! так что ждем укрепления обороны, в остальных позициях более менее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 августа 2017, 23:23

      Про итурбе и мусу вообще намека даже не было...ладно немец свободным агентом был...нооооо видимо так хотели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:02

      Из семи двоих, как то не густо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 9 августа 2017, 20:58

      Муса без Думбии-деньги на ветер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 августа 2017, 20:44

      Дырку ему от бублика,а не Мусу..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > за ЦСКА с 1980г 9 августа 2017, 21:46

      хотеть, не значит взять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > апоголлл 10 августа 2017, 09:18

      ну,тоже правильно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 9 августа 2017, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кто же вам Бада отдаст нищеброды?

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11