Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Матушик - статистика

Завершил карьеру
14 февраля 1989 (37), Гливице
#8 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Польша | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
10
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2 : 2
23.05.2015
Вольфсбург
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
2 : 0
16.05.2015
Кельн
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
0 : 0
02.05.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
25.04.2015
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 0
18.04.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3 : 2
12.04.2015
Хоффенхайм
75' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 0
04.04.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.03.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
4 : 1
27.02.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 0
14.02.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
20.12.2014
Кельн
65' - 83'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
0 : 0
16.12.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1 : 2
13.12.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 2
06.12.2014
Аугсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 2
22.11.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
3 : 4
08.11.2014
Кельн
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0 : 1
02.11.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 1
24.10.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 1
18.10.2014
Боруссия Д
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.10.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 2
27.09.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 0
24.09.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 0
21.09.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Падерборн
0 : 0
13.09.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 2
30.08.2014
Кельн
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 0
23.08.2014
Гамбург
1' - 90'
Главные новости
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+