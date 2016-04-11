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Андрей Михеев
Статистика
Андрей Михеев - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1987 (39)
#90 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армавир
23
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1 : 0
11.04.2016
Волгарь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Армавир
0 : 2
03.04.2016
Шинник
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0 : 1
27.03.2016
Армавир
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Армавир
3 : 0
20.03.2016
Оренбург
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 2
16.03.2016
Армавир
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Армавир
1 : 1
12.03.2016
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1 : 0
29.11.2015
Волга
58' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1 : 3
15.11.2015
Арсенал
1' - 90'
50'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0 : 2
08.11.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0 : 2
25.10.2015
Байкал
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1 : 0
19.10.2015
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
1 : 2
15.10.2015
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Енисей
3 : 1
11.10.2015
Армавир
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Армавир
1 : 2
04.10.2015
Спартак-2
46' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1 : 2
07.09.2015
Балтика
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
2 : 0
31.08.2015
Армавир
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2 : 0
23.08.2015
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
4 : 0
17.08.2015
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1 : 0
10.08.2015
Армавир
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Армавир
0 : 0
03.08.2015
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
0 : 0
27.07.2015
Сокол
36' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0 : 0
20.07.2015
Армавир
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
15.07.2015
Армавир
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
0 : 0
12.07.2015
Армавир
90' - 90'
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