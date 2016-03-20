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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Оренбург
Армавир - Оренбург: обзор матча 20 марта 2016
Армавир
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
3 : 0
Завершен
Оренбург
2'
А. Васильев
33'
А. Мязин
81'
Ж. Бугуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Оренбург
Желтая карточка
А. Щадин
87'
Замена
В. Винниченко
️️️️
Т. Царикаев
86'
86'
Желтая карточка
А. Друзин
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бугуи
81'
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Васильев
78'
76'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Бреев
71'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Саталкин
67'
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Мязин
63'
Замена
Е. Тараканов
️️️️
З. Арзиани
60'
46'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Аскаров
ГОЛ! 2:0!
А. Мязин
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Тарас Царикаев
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
2-1-4-2-1
27
Комаров
24
Мирошниченко
20
Дугалич
17
Царикаев
20
Войдель
25
Арзиани
17
Васильев
28
Григорян
57
Деобальд
92
Щадин
87
Мязин
4-4-2
98
Абакумов
4
Аскаров
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
8
Шогенов
87
Саталкин
88
Маркелов
87
Мязин
34
Бугуи
34
Бугуи
87
Мязин
17
Царикаев
40
Винниченко
40
Винниченко
17
Царикаев
25
Арзиани
55
Тараканов
55
Тараканов
25
Арзиани
17
Васильев
90
Михеев
90
Михеев
17
Васильев
4
Аскаров
26
Васиев
26
Васиев
4
Аскаров
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
23
Бреев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
23
Бреев
87
Саталкин
14
Аппаев
14
Аппаев
87
Саталкин
Остались в запасе
Армавир
Оренбург
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Армавир - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Юность
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