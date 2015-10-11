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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Армавир
Енисей - Армавир: обзор матча 11 октября 2015
Енисей
11.10.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Армавир
2'
И. Шабаев
17'
Х. Эдуардо Лескано
72'
Е. Качан
20'
И. Падерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Армавир
90'
+1
Желтая карточка
Р. Дугалич
90'
+1
Желтая карточка
А. Степанов
Желтая карточка
С. Юсифов
90'
+1
Замена
С. Юсифов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
90'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Алиев
80'
78'
Желтая карточка
А. Михеев
77'
Замена
А. Степанов
️️️️
Т. Царикаев
74'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
З. Арзиани
ГОЛ! 3:1!
Е. Качан
72'
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Лешонок
68'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Иванов
68'
63'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Морозов
63'
Замена
И. Геперидзе
️️️️
Л. Джаркава
Желтая карточка
М. Васильев
59'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
45'
42'
Желтая карточка
И. Падерин
20'
ГОЛ! 2:1!
И. Падерин
ГОЛ! 2:0!
Х. Эдуардо Лескано
17'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Шабаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
88
Леван Джаркава
ПП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
4-1-4-1
88
Шелия
23
Чернов
23
Васильев
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
8
Мануковский
10
Алиев
8
Иванов
23
Лескано
4-1-4-1
71
Ревякин
55
Тараканов
20
Дугалич
19
Алексанян
99
Морозов
17
Царикаев
88
Джаркава
10
Падерин
90
Михеев
25
Арзиани
10
Хурцидзе
8
Иванов
92
Скворцов
92
Скворцов
8
Иванов
23
Лескано
13
Юсифов
13
Юсифов
23
Лескано
9
Лешонок
35
Гультяев
35
Гультяев
9
Лешонок
10
Алиев
17
Хрущев
17
Хрущев
10
Алиев
17
Царикаев
94
Степанов
94
Степанов
17
Царикаев
99
Морозов
63
Рыжов
63
Рыжов
99
Морозов
88
Джаркава
11
Геперидзе
11
Геперидзе
88
Джаркава
25
Арзиани
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
25
Арзиани
Остались в запасе
Енисей
Армавир
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
88
Данила Буранов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Армавир
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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