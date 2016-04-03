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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Шинник
Армавир - Шинник: обзор матча 03 апреля 2016
Армавир
03.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
25'
В. Цховребов
83'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Шинник
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Земсков
77'
Замена
В. Сиротов
️️️️
И. Подоляк
62'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
Д. Никитинский
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Михеев
61'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Р. Григорян
46'
Желтая карточка
Р. Григорян
42'
42'
Желтая карточка
В. Цховребов
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Цховребов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Тарас Царикаев
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
13
Арсен Айрапетян
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
2-1-4-2-1
27
Комаров
24
Мирошниченко
20
Дугалич
17
Царикаев
20
Войдель
25
Арзиани
90
Михеев
28
Григорян
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
3-4-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
2
Ндри
7
Маляров
8
Павленко
5
Платика
7
Никитинский
28
Султонов
8
Земсков
20
Подоляк
28
Григорян
34
Бугуи
34
Бугуи
28
Григорян
90
Михеев
7
Логуа
7
Логуа
90
Михеев
20
Подоляк
37
Сиротов
37
Сиротов
20
Подоляк
7
Никитинский
13
Айрапетян
13
Айрапетян
7
Никитинский
Остались в запасе
Армавир
Шинник
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
10
Давид Караев
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
10
Давид Караев
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
Остались в запасе
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Армавир - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Юность
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