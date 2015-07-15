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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Армавир
СКА-Хабаровск - Армавир: обзор матча 15 июля 2015
СКА-Хабаровск
15.07.2015, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Армавир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Армавир
90'
+1
Замена
Н. Пилиев
️️️️
А. Алексанян
88'
Замена
Р. Исаев
️️️️
И. Геперидзе
Замена
Л. Имедашвили
️️️️
В. Плетин
83'
80'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Михеев
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Гайдаш
72'
66'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Замена
Р. Умаров
️️️️
Д. Гатикоев
59'
Замена
С. Ваганов
️️️️
Н. Калинский
46'
Травма
Д. Гатикоев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
5
Сергей Нестеренко
ЛП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
19
Артак Алексанян
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
88
Леван Джаркава
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
14
Николай Радченко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
3-2-4-1
99
Дюпин
10
Никифоров
85
Попов
88
Киреев
3
Удалый
5
Купчин
5
Нестеренко
78
Калинский
19
Плетин
90
Гайдаш
23
Гатикоев
3-2-2-1-2
27
Комаров
3
Чежия
24
Мирошниченко
20
Дугалич
99
Морозов
19
Алексанян
88
Джаркава
90
Михеев
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
10
Амбарцумян
19
Плетин
44
Имедашвили
44
Имедашвили
19
Плетин
78
Калинский
23
Ваганов
23
Ваганов
78
Калинский
23
Гатикоев
11
Умаров
11
Умаров
23
Гатикоев
90
Гайдаш
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
90
Гайдаш
11
Геперидзе
9
Исаев
9
Исаев
11
Геперидзе
19
Алексанян
5
Пилиев
5
Пилиев
19
Алексанян
90
Михеев
3
Воронкин
3
Воронкин
90
Михеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Армавир
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Армавир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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