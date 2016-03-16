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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Армавир
Cибирь - Армавир: обзор матча 16 марта 2016
Cибирь
16.03.2016, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 2
Завершен
Армавир
38'
Р. Беляев
50'
Р. Беляев
48'
Р. Григорян (П)
90'
Ж. Бугуи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Армавир
Желтая карточка
А. Харитонов
90'
90'
Красная карточка
Н. Глушков
Красная карточка
Р. Беляев
90'
90'
Красная карточка
А. Абациев
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Бугуи
Желтая карточка
Е. Чеботару
89'
87'
Желтая карточка
Ж. Бугуи
Желтая карточка
В. Азаров
87'
86'
Пенальти не реализован!
А. Васильев
82'
Замена
Т. Царикаев
️️️️
А. Абациев
Замена
А. Макаренко
️️️️
Г. Рухаиа
79'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дышеков
77'
75'
Замена
А. Михеев
️️️️
П. Деобальд
67'
Замена
В. Павлов
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Гладышев
67'
60'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Мязин
Желтая карточка
Р. Беляев
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Беляев
50'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Григорян
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
38'
21'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
37
Абдулла Абациев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
66
Рангел Абушев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
3-1-5-1
22
Цыган
5
Головатенко
3
Плопа
28
Магаль
33
Дышеков
5
Гладышев
83
Харитонов
37
Чеботару
99
Житнев
4
Рухаиа
7
Беляев
2-5-2-1
27
Комаров
55
Тараканов
20
Дугалич
37
Абациев
17
Васильев
47
Глушков
28
Григорян
20
Войдель
92
Щадин
57
Деобальд
87
Мязин
33
Дышеков
99
Азаров
99
Азаров
33
Дышеков
5
Гладышев
59
Иванов
59
Иванов
5
Гладышев
4
Рухаиа
8
Макаренко
8
Макаренко
4
Рухаиа
87
Мязин
34
Бугуи
34
Бугуи
87
Мязин
37
Абациев
17
Царикаев
17
Царикаев
37
Абациев
57
Деобальд
90
Михеев
90
Михеев
57
Деобальд
28
Григорян
69
Павлов
69
Павлов
28
Григорян
Остались в запасе
Cибирь
Армавир
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
66
Рангел Абушев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
66
Рангел Абушев
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
10
Давид Караев
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Армавир
4
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
РФЦ Заря
Где смотреть матч:
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