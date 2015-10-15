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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Факел
Армавир - Факел: обзор матча 15 октября 2015
Армавир
15.10.2015, четверг, 15:45
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Факел
64'
А. Воронкин
5'
М. Бирюков (П)
57'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Факел
90'
+1
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Касьян
87'
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
Д. Коробов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Воронкин
81'
80'
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
77'
72'
Замена
О. Самсонов
️️️️
М. Бирюков
69'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
И. Альшин
ГОЛ! 1:2!
А. Воронкин
64'
Желтая карточка
И. Падерин
58'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Д. Буранов
58'
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
К. Морозов
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Мурнин
31'
Желтая карточка
В. Шахов
Желтая карточка
И. Чежия
5'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бирюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-5-1
71
Ревякин
99
Морозов
20
Дугалич
55
Тараканов
3
Чежия
3
Воронкин
90
Михеев
10
Падерин
25
Арзиани
88
Джаркава
88
Буранов
4-2-2-2
1
Саутин
93
Бурнаш
29
Шахов
15
Тихий
71
Багаев
27
Мурнин
6
Свежов
10
Альшин
7
Коробов
17
Бирюков
19
Касьян
99
Морозов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
99
Морозов
88
Буранов
63
Рыжов
63
Рыжов
88
Буранов
3
Воронкин
17
Васильев
17
Васильев
3
Воронкин
7
Коробов
5
Дубровин
5
Дубровин
7
Коробов
10
Альшин
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Альшин
17
Бирюков
36
Самсонов
36
Самсонов
17
Бирюков
19
Касьян
91
Заболотный
91
Заболотный
19
Касьян
Остались в запасе
Армавир
Факел
94
Александр Степанов
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
17
Тарас Царикаев
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Армавир - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Юность
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