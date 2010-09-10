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    Андрей Шрейнер - статистика

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Шрейнер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 декабря 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь (мол) 29 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 1' -63' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.11.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    06.11.2010 1' -87' Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    84'
    29.10.2010 1' -62' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    22.10.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    16.10.2010 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    02.10.2010 87' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2010 65' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.09.2010 76' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    10.09.2010 46' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2
    29.08.2010 63' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    21.08.2010 73' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    13.08.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    07.08.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    60'
    01.08.2010 1' -46' Томь (мол) (Томск) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    24.07.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    20.07.2010 56' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    73'
    16.07.2010 1' -83' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    08.07.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    09.05.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2010 64' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    01.05.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    65'
    23.04.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    10.04.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    4'
    02.04.2010 1' -71' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    26.03.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    19.03.2010 1' -81' Раменское (Раменское ) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    13.03.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
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