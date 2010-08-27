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    Артем Анисимов - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Витальевич
    Фамилия Анисимов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1991 (32 года)
    Рост 178
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раменское 27 5 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2010 1' -30' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Раменское (Раменское )
    11.11.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25'
    04.11.2010 1' -87' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Раменское (Раменское )
    35'
    22.10.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    75'
    15.10.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Раменское (Раменское )
    02.10.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 4:3 Локомотив (мол) (Москва)
    72'
    24.09.2010 1' -60' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Раменское (Раменское )
    17.09.2010 1' -46' Раменское (Раменское ) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    10.09.2010 1' -73' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Раменское (Раменское )
    27.08.2010 40' -90' Раменское (Раменское ) 3:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    77'
    21.08.2010 1' -80' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Раменское (Раменское )
    13.08.2010 1' -85' Раменское (Раменское ) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    07.08.2010 1' -79' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    70'
    29.07.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 4:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    83'
    24.07.2010 1' -71' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Раменское (Раменское )
    65'
    18.07.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    90'
    09.07.2010 46' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Раменское (Раменское )
    13.05.2010 1' -56' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Раменское (Раменское )
    10.05.2010 1' -55' Раменское (Раменское ) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2010 65' -90' Раменское (Раменское ) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.04.2010 65' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    82'
    17.04.2010 65' -90' Раменское (Раменское ) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    09.04.2010 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Раменское (Раменское )
    03.04.2010 1' -82' Раменское (Раменское ) 2:2 Рубин (мол) (Казань)
    27.03.2010 1' -80' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Раменское (Раменское )
    19.03.2010 1' -46' Раменское (Раменское ) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
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