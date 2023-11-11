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Алания
Ибрагим Цаллагов
Новости
€ 50 тыс
Ибрагим Цаллагов - новости
Алания
12 декабря 1990 (35)
#15 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Россия
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Публикации
Цаллагов рассказал об эмоциях в связи с гибелью палестинских детей
2023.11.11 12:27
Цаллагов выразил отношение к гей-парадам
2023.11.10 23:03
3
Экс-полузащитник «Сочи» рассказал, что его выдавливали из клуба
2023.11.10 08:48
1
32-летний Цаллагов подписал контракт с клубом Первой лиги
2023.06.24 08:44
1
Цаллаговым интересуются в Турции и на Кипре
2023.06.10 00:07
Фото
«Сочи» сообщил об уходе трех игроков
2023.06.09 16:32
7
Пост
10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата
2023.05.30 15:30
4
Агент Дркушича прокомментировал конфликт серба с Цаллаговым в раздевалке «Сочи»
2023.05.09 23:19
1
Конфликт в «Сочи»: Цаллагов поругался с Дркушичем, Хохлов перевел россиянина в дубль
2023.05.09 22:11
3
Видео
Цаллагов узнал пол будущего ребенка, ударив по мячу на тренировке «Сочи»
2023.01.23 12:35
1
Цаллагов из «Сочи» выбыл минимум на 1,5 месяца
2022.09.23 19:33
Фото
4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.07.18 20:20
1
Мостовой, Клаудиньо, Дзюба (к) – в старте «Зенита»; Цаллагов, Юсупов, Нобоа сыграют у «Сочи»
2022.04.03 17:48
Терехов, Заика, Цаллагов – в старте «Сочи» на игру с «Крыльями Советов»; Барач, Бейл, Костанца выйдут у самарцев
2022.03.20 16:15
1
Малком, Азмун, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Сочи»
2021.10.03 15:38
21
Цаллагов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч со своим бывшим клубом; Лещук, Варела, Захарян сыграют у «Динамо»
2021.09.19 18:06
6
Пруцев, Глушенков, Сергеев – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Сочи»; Терехов, Цаллагов, Попов выйдут у гостей
2021.08.21 19:38
Фото
«Сочи» продлил контракт с шестью игроками
2021.06.29 17:55
1
Цаллагов – о 10:1 против «Ростова»: «Это не проблема футболистов. Генералы сказали – солдаты выходят и играют»
2021.04.16 22:52
4
«Крылья Советов» могут бесплатно подписать Цаллагова
2021.04.05 21:19
4
Tuttomercatoweb: «Кальяри» заинтересовался защитником «Сочи» Цаллаговым
2020.11.24 16:46
3
Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты
2020.04.03 19:32
12
Бурмистров, Цаллагов, Заболотный – в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»
2019.09.30 18:42
Новосельцев и Цаллагов – игроки «Сочи»
2019.07.02 16:18
29
«НЕНОБЕЛЬ»: «Сочи» договорился с «Зенитом» о переходе Эрнани, Краневиттера, Мака и еще шестерых игроков
2019.06.27 17:29
44
«Приставление бинокля к слепому глазу»: агент Цаллагова раскритиковал «Зенит» за некачественный мониторинг отданных в аренду игроков
2019.06.17 09:47
11
«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Байрамяна и Полоза
2019.05.28 20:30
12
Фото
Цаллагов поддержал арестованных Кокорина и Мамаева: «Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку»
2018.10.14 06:27
30
Бердыев: «Игра с «Арсеналом» будет интересная и тяжелая»
2018.09.21 08:43
2
Тимощук: «Для «Зенита» исторически непросто складываются игры в Казани»
2018.08.13 09:44
9
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2
3
4
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