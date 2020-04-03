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  • Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты

Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты

3 апреля 2020, 19:32
12

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов не намерен идти на уступки клубу в вопросе уменьшения своей зарплаты на время вынужденной паузы в РПЛ, обусловленной пандемией коронавируса.

– Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

– Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.

  • Цаллагов перешел в «Сочи» прошлым летом из «Зенита» за 800 тысяч евро.
  • Контракт игрока с южанами рассчитан до июня 2021 года.
  • В текущем сезоне в его активе один гол в 22 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Цаллагов Ибрагим
Комментарии (12)
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kosty1980
1585932261
так ты же не играешь де..л
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Мага 13
1585932450
ну раз он считает что выполняет все условия, то пусть хотя бы раз в неделю носится за мячиком по пустому стадиону в течение 90 минут, пусть этот клоун развлекает публику раз уж деньги уплочены.
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STAFOR13
1585933353
Ротенберг не обеднеет.
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латунный
1585934420
дети лимита в действии.лишить быдло это вобще зарплат
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Tsigan
1585936671
Не готов-так пусть приготовиться к урезанию.
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portero
1585937010
ну может он и прав олигархам и банкам царь помогает , а нищих в отпуск без содержания почти везде (кроме гос.контор)..... футболисты еще не самые бедные, но годы уходят...
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JTherry
1585942105
а что по этому поводу думают дзюпа с уткиным?)
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Бухбух
1585967876
Нужно отобрать у него российский паспорт.
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житель СПб
1585998123
Вот и стали проясняться "характеры" некоторых футболистов...
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zigbert
1586014603
У всех есть своя точка зрения. Однако выделяться подобным образом,будет не совсем правильно по отношению к своим одноклубникам.
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