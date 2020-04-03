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    Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты

    Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов не намерен идти на уступки клубу в вопросе уменьшения своей зарплаты на время вынужденной паузы в РПЛ, обусловленной пандемией коронавируса.

    – Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

    – Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.

    • Цаллагов перешел в «Сочи» прошлым летом из «Зенита» за 800 тысяч евро.
    • Контракт игрока с южанами рассчитан до июня 2021 года.
    • В текущем сезоне в его активе один гол в 22 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 19:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4074

      JTherry 2 часа назад

      а что по этому поводу думают дзюпа с уткиным?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3211

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Как можно комментировать , если никто из местных писателей , не читал его контракт ?
      Юристы разберутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39050

      portero 3 часа назад

      ну может он и прав олигархам и банкам царь помогает , а нищих в отпуск без содержания почти везде (кроме гос.контор).....
      футболисты еще не самые бедные, но годы уходят...

      0
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      Рейтинг: +1065

      Tsigan 3 часа назад

      Не готов-так пусть приготовиться к урезанию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      латунный 4 часа назад

      дети лимита в действии.лишить быдло это вобще зарплат

      1
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      Рейтинг: +1359

      STAFOR13 4 часа назад

      Ротенберг не обеднеет.

      1
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      Рейтинг: +39050

      portero > STAFOR13 3 часа назад

      ему государство поможет

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      Рейтинг: +5530

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Зенитовская школа - в стране почти чрезвычайное положение , а у нас контракт (((

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1106

      afw13 4 часа назад

      ну раз он считает что выполняет все условия, то пусть хотя бы раз в неделю носится за мячиком по пустому стадиону в течение 90 минут, пусть этот клоун развлекает публику раз уж деньги уплочены.

      5
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      Рейтинг: +15

      kosty1980 4 часа назад

      так ты же не играешь де..л

      1
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