Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов не намерен идти на уступки клубу в вопросе уменьшения своей зарплаты на время вынужденной паузы в РПЛ, обусловленной пандемией коронавируса.

– Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

– Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.