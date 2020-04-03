Защитник «Сочи» Цаллагов не готов идти на урезание зарплаты

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов не намерен идти на уступки клубу в вопросе уменьшения своей зарплаты на время вынужденной паузы в РПЛ, обусловленной пандемией коронавируса.
– Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
– Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.
- Цаллагов перешел в «Сочи» прошлым летом из «Зенита» за 800 тысяч евро.
- Контракт игрока с южанами рассчитан до июня 2021 года.
- В текущем сезоне в его активе один гол в 22 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»