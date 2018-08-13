Тимощук: «Для «Зенита» исторически непросто складываются игры в Казани»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ожидает сложной игры в рамках третьего тура российской Премьер-лиги против«Рубина» в Казани. Встреча пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Насколько сложно сейчас будет подготовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с «Рубином»?

– Безусловно, осадок после Лиги Европы будет, но у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться, переварить то, что произошло, и уже совсем с другим настроем выйти на матч с «Рубином». Мы начали во внутреннем первенстве с двух побед, хочется продолжить это движение.

– Что можете сказать о нынешнем «Рубине»?

– У казанцев хорошая команда. У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов – нападающего Дмитрия Полоза и полузащитника Ибрагима Цаллагова. Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением.

– Полоз и Цаллагов, скорее всего, не сыграют против вас. «Рубин» не захотел доплачивать компенсацию, предусмотренную в арендном соглашении. Также в предыдущем туре повреждение получил нападающий казанцев Сердар Азмун. Их отсутствие облегчит задачу «Зениту»?

– Думаю, что Азмун будет готов к матчу с нами. Что касается возможно отсутствия в составе казанцев наших игроков, то у «Рубина» есть резервы и есть очень хороший тренер, который найдет варианты, как выйти из непростой ситуации.