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  • Тимощук: «Для «Зенита» исторически непросто складываются игры в Казани»

Тимощук: «Для «Зенита» исторически непросто складываются игры в Казани»

13 августа 2018, 09:44
9

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ожидает сложной игры в рамках третьего тура российской Премьер-лиги против«Рубина» в Казани. Встреча пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Насколько сложно сейчас будет подготовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с «Рубином»?

– Безусловно, осадок после Лиги Европы будет, но у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться, переварить то, что произошло, и уже совсем с другим настроем выйти на матч с «Рубином». Мы начали во внутреннем первенстве с двух побед, хочется продолжить это движение.

– Что можете сказать о нынешнем «Рубине»?

– У казанцев хорошая команда. У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов – нападающего Дмитрия Полоза и полузащитника Ибрагима Цаллагова. Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением.

– Полоз и Цаллагов, скорее всего, не сыграют против вас. «Рубин» не захотел доплачивать компенсацию, предусмотренную в арендном соглашении. Также в предыдущем туре повреждение получил нападающий казанцев Сердар Азмун. Их отсутствие облегчит задачу «Зениту»?

– Думаю, что Азмун будет готов к матчу с нами. Что касается возможно отсутствия в составе казанцев наших игроков, то у «Рубина» есть резервы и есть очень хороший тренер, который найдет варианты, как выйти из непростой ситуации.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Тимощук Анатолий Полоз Дмитрий Цаллагов Ибрагим Азмун Сердар
Комментарии (9)
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ЮНик
1534143740
Ну если исторически, то и Динамо"(Минск) по пять безответных закатывала питерским, тогда еще ленинградским. Вы там держитесь. В Казани. И в четверг. Улучшайте статистику!
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gera123
1534144604
с рубином всем тяжело играть
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kiop41
1534147704
Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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Caniggia
1534148184
Ждём продолжения Минского позорища!
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BAIv
1534154921
с такой игрой у Зенита нет простых матчей, пешком тяжело выигрывать, пока продолжение идет играют как при Манчини
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Полная Канистра
1534156165
да какой там футбол нам бы танго аргентинское посмотреть во всей красе
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Decorhome
1534165989
В Казане всем будет сложно играть. Рубин в этом году уже не тот
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