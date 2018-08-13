Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимощук: «Для «Зенита» исторически непросто складываются игры в Казани»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ожидает сложной игры в рамках третьего тура российской Премьер-лиги против«Рубина» в Казани. Встреча пройдет в понедельник, 13 августа, в 20:00 по московскому времени.

    – Насколько сложно сейчас будет подготовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с «Рубином»?

    – Безусловно, осадок после Лиги Европы будет, но у нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться, переварить то, что произошло, и уже совсем с другим настроем выйти на матч с «Рубином». Мы начали во внутреннем первенстве с двух побед, хочется продолжить это движение.

    – Что можете сказать о нынешнем «Рубине»?

    – У казанцев хорошая команда. У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов – нападающего Дмитрия Полоза и полузащитника Ибрагима Цаллагова. Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением.

    – Полоз и Цаллагов, скорее всего, не сыграют против вас. «Рубин» не захотел доплачивать компенсацию, предусмотренную в арендном соглашении. Также в предыдущем туре повреждение получил нападающий казанцев Сердар Азмун. Их отсутствие облегчит задачу «Зениту»?

    – Думаю, что Азмун будет готов к матчу с нами. Что касается возможно отсутствия в составе казанцев наших игроков, то у «Рубина» есть резервы и есть очень хороший тренер, который найдет варианты, как выйти из непростой ситуации.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 16:13

      В Казане всем будет сложно играть. Рубин в этом году уже не тот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 13:29

      да какой там футбол нам бы танго аргентинское посмотреть во всей красе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2018, 13:08

      с такой игрой у Зенита нет простых матчей, пешком тяжело выигрывать, пока продолжение идет играют как при Манчини

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 августа 2018, 11:16

      Ждём продолжения Минского позорища!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Caniggia 13 августа 2018, 12:10

      Жди питерского разгрома нищебродов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -23

      kiop41 13 августа 2018, 11:08

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      gera123 13 августа 2018, 10:16

      с рубином всем тяжело играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 августа 2018, 10:02

      Ну если исторически, то и Динамо"(Минск) по пять безответных закатывала питерским, тогда еще ленинградским. Вы там держитесь. В Казани. И в четверг. Улучшайте статистику!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17853

      ilichkadr > ЮНик 13 августа 2018, 10:52

      Пора должок 1946 года отдать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11