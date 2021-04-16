Цаллагов – о 10:1 против «Ростова»: «Это не проблема футболистов. Генералы сказали – солдаты выходят и играют»

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил летний матч против «Ростова» (10:1). Ростовчане играли молодежным составом из-за вспышки коронавируса в основе.

– Что вы чувствовали, когда были 10:1 с юношами «Ростова»?

– Неприятная история. Но это проблема не футболистов. Они же себе этого соперника не выбирали. Генералы сказали – солдаты выходят и играют. Выпустили команду на поле – значит, это не молодые, а соперники.

Я в том матче не играл, но критику в адрес игроков за тот матч считаю несправедливой. Хотя болельщик на то и болельщик, чтобы иметь свое мнение. И право на него.

Критиковали того же Андрея Мостового за то, что радовался. А если бы он не радовался, то не обидел бы этих молодых своим пренебрежением? Тем, что ни во что их не ставит до такой степени, что своему голу в Премьер-лиге порадоваться не может?