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    Цаллагов – о 10:1 против «Ростова»: «Это не проблема футболистов. Генералы сказали – солдаты выходят и играют»

    Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил летний матч против «Ростова» (10:1). Ростовчане играли молодежным составом из-за вспышки коронавируса в основе.

    – Что вы чувствовали, когда были 10:1 с юношами «Ростова»?

    – Неприятная история. Но это проблема не футболистов. Они же себе этого соперника не выбирали. Генералы сказали – солдаты выходят и играют. Выпустили команду на поле – значит, это не молодые, а соперники.

    Я в том матче не играл, но критику в адрес игроков за тот матч считаю несправедливой. Хотя болельщик на то и болельщик, чтобы иметь свое мнение. И право на него.

    Критиковали того же Андрея Мостового за то, что радовался. А если бы он не радовался, то не обидел бы этих молодых своим пренебрежением? Тем, что ни во что их не ставит до такой степени, что своему голу в Премьер-лиге порадоваться не может?

    • Цаллагов играет в «Сочи» с 2019 года.
    • Вскоре он может вернуться в «Крылья Советов».
    • «Сочи» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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