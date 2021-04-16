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  • Цаллагов – о 10:1 против «Ростова»: «Это не проблема футболистов. Генералы сказали – солдаты выходят и играют»

Цаллагов – о 10:1 против «Ростова»: «Это не проблема футболистов. Генералы сказали – солдаты выходят и играют»

16 апреля 2021, 22:52
4

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил летний матч против «Ростова» (10:1). Ростовчане играли молодежным составом из-за вспышки коронавируса в основе.

– Что вы чувствовали, когда были 10:1 с юношами «Ростова»?

– Неприятная история. Но это проблема не футболистов. Они же себе этого соперника не выбирали. Генералы сказали – солдаты выходят и играют. Выпустили команду на поле – значит, это не молодые, а соперники.

Я в том матче не играл, но критику в адрес игроков за тот матч считаю несправедливой. Хотя болельщик на то и болельщик, чтобы иметь свое мнение. И право на него.

Критиковали того же Андрея Мостового за то, что радовался. А если бы он не радовался, то не обидел бы этих молодых своим пренебрежением? Тем, что ни во что их не ставит до такой степени, что своему голу в Премьер-лиге порадоваться не может?

  • Цаллагов играет в «Сочи» с 2019 года.
  • Вскоре он может вернуться в «Крылья Советов».
  • «Сочи» идет в РПЛ 7-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Цаллагов Ибрагим
Комментарии (4)
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NewLife
1618606638
Прикинулся шлангом, может на самом деле такой, и футбол у синита подмышкой плохо влияет на мозг. Но, думаю, на самом деле, просто считает нас слепыми идиотами.
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GoLenaStop
1618611738
"Неприятная история. Тем, что ссочинская "команда" ни во что не ставит молодых соперников до такой степени, что радовался только мостовой, канавный и приблудный... Это - моральная проблема футболистов." УДАЧИ, ССЫЧИ! ХА!
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sobaka120982
1618633423
Рот свой закрыли дружно.коментаторы бли, ваше мнение не спрашивали
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Томик
1618683113
Какие *** "солдаты"? В вооруженных силах отслужи сначала, потом будешь художественные сравнения такого рода использовать. Так и скажи:"Я человек подневольный, слова своего не имею - пнули, играю в футбол(если это можно так назвать)" А то солдаты, генералы. Охрененалы.
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