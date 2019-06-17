Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Приставление бинокля к слепому глазу»: агент Цаллагова раскритиковал «Зенит» за некачественный мониторинг отданных в аренду игроков

    Джамал Акаев, агент защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова, подверг критике питерский клуб за недостаточное внимание футболистам, которые играют на правах аренды в других командах.

    «Цаллагов провел выдающуюся весну. Успевал выполнять свои функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. У него в сезоне голевой пас со «Спартаком», заработанный пенальти с «Локомотивом». Посмотрите инстат, посмотрите другие сайты. Он – один из лучших правых защитников наряду с Марио Фернандесом из ЦСКА. А «Зенит» не дает ему шанса, что странно. На сборы с командой он не едет.

    Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими игроками, отданными в аренду. А если и следят, то это скорее всего приставление бинокля к слепому глазу, нежели реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков», – сказал агент.

    • Сезон-2018/19 Цаллагов провел в аренде в «Рубине».
    • В активе 28-летнего футболиста 16 матчей и один ассист.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2020 году.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru