«Приставление бинокля к слепому глазу»: агент Цаллагова раскритиковал «Зенит» за некачественный мониторинг отданных в аренду игроков

Джамал Акаев, агент защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова, подверг критике питерский клуб за недостаточное внимание футболистам, которые играют на правах аренды в других командах.

«Цаллагов провел выдающуюся весну. Успевал выполнять свои функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. У него в сезоне голевой пас со «Спартаком», заработанный пенальти с «Локомотивом». Посмотрите инстат, посмотрите другие сайты. Он – один из лучших правых защитников наряду с Марио Фернандесом из ЦСКА. А «Зенит» не дает ему шанса, что странно. На сборы с командой он не едет.

Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими игроками, отданными в аренду. А если и следят, то это скорее всего приставление бинокля к слепому глазу, нежели реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков», – сказал агент.