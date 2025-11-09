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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Алания
Ибрагим Цаллагов
Статистика
€ 50 тыс
Ибрагим Цаллагов - статистика
Алания
12 декабря 1990 (35)
#15 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Россия
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Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
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Алания
4
0
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2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Текстильщик
3 : 0
09.11.2025
Алания
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь
4 : 2
25.10.2025
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Тюмень
0 : 2
11.10.2025
Алания
1' - 72'
66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Алания
0 : 0
05.10.2025
Динамо-2
46' - 90'
90'
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