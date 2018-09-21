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    Бердыев: «Игра с «Арсеналом» будет интересная и тяжелая»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил предстоящую игру чемпионата России против тульского «Арсенала».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    – Есть ли какой-то определенный стиль у команды Кононова?

    – По крайней мере по сравнению с первыми играми команда играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.

    – У вас был анализ игры с «Енисеем»?

    – Нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много.

    – Все ли здоровы?

    – Цаллагов, скорее всего, не будет участвовать. Под вопросом Могилевец, но надеемся, что будет участвовать в игре. Остальные готовятся.

    – К прошлому матчу не все игроки могли готовиться, потому что были в сборной.

    – Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме.

    – По Джанаеву есть какая-то информация?

    – Нет, пока восстанавливается.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.09.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:17

      Удачи Бердыеву.

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    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 21 сентября 2018, 09:53

      Успехов, Рубин!!! Ждём обоюдно красивый и честный футбол!!!

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