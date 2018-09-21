Бердыев: «Игра с «Арсеналом» будет интересная и тяжелая»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил предстоящую игру чемпионата России против тульского «Арсенала».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

– Есть ли какой-то определенный стиль у команды Кононова?

– По крайней мере по сравнению с первыми играми команда играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.

– У вас был анализ игры с «Енисеем»?

– Нужно играть лучше. Сейчас я все детали не могу рассказать, их очень много.

– Все ли здоровы?

– Цаллагов, скорее всего, не будет участвовать. Под вопросом Могилевец, но надеемся, что будет участвовать в игре. Остальные готовятся.

– К прошлому матчу не все игроки могли готовиться, потому что были в сборной.

– Сейчас более или менее стабилизировали их функциональное состояние, мы имеем представление о том, кто в какой форме.

– По Джанаеву есть какая-то информация?

– Нет, пока восстанавливается.