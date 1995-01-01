«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Байрамяна и Полоза

Если так и дальше будет, то в следующем сезоне Рубин будет бороться за выживание...
«Рубин» в своем официальном твиттере подтвердил, что клуб покинули четыре арендованных футболиста.
Из казанской команды ушли вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, хавбек Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.
«Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации клуба.
- Бабурин сыграл девять матчей в составе «Рубина» и пропустил восемь мячей.
- Цаллагов провел 16 игр и сделал одну результативную передачу.
- В активе Байрамяна 28 поединков, два гола и три ассиста.
- На счету Полоза 30 матчей, пять забитых мячей и одна результативная передача.
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