«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Байрамяна и Полоза

«Рубин» в своем официальном твиттере подтвердил, что клуб покинули четыре арендованных футболиста.

Из казанской команды ушли вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, хавбек Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.

«Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации клуба.

Бабурин сыграл девять матчей в составе «Рубина» и пропустил восемь мячей.

Цаллагов провел 16 игр и сделал одну результативную передачу.

В активе Байрамяна 28 поединков, два гола и три ассиста.

На счету Полоза 30 матчей, пять забитых мячей и одна результативная передача.

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