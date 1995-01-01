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    «Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Байрамяна и Полоза

    «Рубин» в своем официальном твиттере подтвердил, что клуб покинули четыре арендованных футболиста.

    Из казанской команды ушли вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, хавбек Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз.

    «Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации клуба.

    • Бабурин сыграл девять матчей в составе «Рубина» и пропустил восемь мячей.
    • Цаллагов провел 16 игр и сделал одну результативную передачу.
    • В активе Байрамяна 28 поединков, два гола и три ассиста.
    • На счету Полоза 30 матчей, пять забитых мячей и одна результативная передача.

    «Спорт Бизнес Online»: «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6595

      parevg 3 минуты назад

      Если так и дальше будет, то в следующем сезоне Рубин будет бороться за выживание...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      amazonaws 7 минут назад

      Идёт полным ходом разгрузка платёжной ведомости.
      И с кем теперь работать Бердыеву???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      Фанат Рубина 20 минут назад

      надеюсь цаллагова полоза мы в казани больше не увидим!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +242

      Boeung777 42 минуты назад

      Да, жаль Рубин, забили в Казани на футбол. Хотя, очень странно.

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