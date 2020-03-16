Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейсон Панчеон - статистика

Завершил карьеру
26 июня 1986 (40)
#40 | Полузащитник
173 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
6
0
0
1
0
Кристал Пэлас
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4 : 3
16.03.2019
Хаддерсфилд Таун
67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
09.03.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
2 : 0
23.02.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
09.02.2019
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
5 : 0
02.02.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
29.01.2019
Эвертон
1' - 90'
65'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
20.01.2019
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кардифф
0 : 0
12.01.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
30.12.2018
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
26.12.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
2 : 3
22.12.2018
Кристал Пэлас
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
15.12.2018
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
3 : 2
08.12.2018
Кристал Пэлас
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
3 : 1
04.12.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
01.12.2018
Бернли
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
24.11.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
10.11.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3 : 1
04.11.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
28.10.2018
Арсенал
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
21.10.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
06.10.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 1
01.10.2018
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
22.09.2018
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
01.09.2018
Саутгемптон
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
11
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+