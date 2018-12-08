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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 08 декабря 2018
Вест Хэм
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
48'
Р. Снодграсс
62'
Чичарито
65'
Ф. Андерсон
6'
Д. МакАртур
76'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+1
Желтая карточка
В. Заа
84'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
М. Майер
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Андерсон
84'
76'
ГОЛ! 3:2!
Д. Шлупп
Пас отдал
М. Майер
Замена
Г. Диангана
️️️️
Чичарито
75'
66'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 3:1!
Ф. Андерсон
65'
ГОЛ! 2:1!
Чичарито
62'
55'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
П. ван Анхолт
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
48'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Лукас
46'
Желтая карточка
И. Диоп
38'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
Д. Томкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Масуаку
6
Диоп
2
Бальбуэна
5
Сабалета
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
7
Лукас
14
Чичарито
4-1-2-3
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
14
Чичарито
19
Диангана
19
Диангана
14
Чичарито
7
Андерсон
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
7
Андерсон
7
Лукас
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Лукас
15
ван Анхолт
27
Шлупп
27
Шлупп
15
ван Анхолт
7
Майер
40
Панчеон
40
Панчеон
7
Майер
11
МакАртур
10
Айю
10
Айю
11
МакАртур
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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