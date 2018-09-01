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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 01 сентября 2018
Кристал Пэлас
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Саутгемптон
47'
Д. Ингс
90+2'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
П. Хейбьерг
Пас отдал
М. Таргетт
78'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Ингс
77'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Шлупп
76'
Замена
М. Майер
️️️️
Ж. Айю
76'
73'
Замена
М. Таргетт
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Э. Таунсенд
72'
65'
Пенальти не реализован!
Ч. Остин
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
64'
62'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Саутгемптон
28
Дэнни Ингс
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-3-1-2
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
16
Келли
12
Сахо
29
Ван-Биссака
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
20
Бентеке
10
Айю
4-1-2-1-1
28
Ингс
21
Соареш
23
Вестергор
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
27
Редмонд
23
Хейбьерг
10
Эльюнусси
7
Лонг
25
Таунсенд
8
Куяте
8
Куяте
25
Таунсенд
10
Айю
7
Майер
7
Майер
10
Айю
27
Шлупп
9
Серлот
9
Серлот
27
Шлупп
10
Эльюнусси
23
Таргетт
23
Таргетт
10
Эльюнусси
28
Ингс
21
Ромеу
21
Ромеу
28
Ингс
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Селхарст Парк
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