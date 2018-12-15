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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 15 декабря 2018
Кристал Пэлас
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
39'
Л. Миливойевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
Желтая карточка
В. Гуаита
90'
61'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Миливойевич
Пас отдал
Э. Таунсенд
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
29
Ван-Биссака
12
Сахо
16
Келли
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
7
Майер
25
Таунсенд
10
Айю
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
5
Магуайр
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
6
Менди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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