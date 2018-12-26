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Кристал Пэлас - Кардифф
Кристал Пэлас - Кардифф: обзор матча 26 декабря 2018
Кристал Пэлас
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Кардифф
77'
Желтая карточка
В. Камараса
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хойлетт
31'
Желтая карточка
С. Бамба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Нил Уорнок
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
13
Гуаита
15
ван Анхолт
12
Сахо
5
Томкинс
29
Ван-Биссака
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
7
Майер
25
Таунсенд
3-2-4-1
13
Этеридж
12
Беннетт
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
21
Пелтье
32
Роллс
6
Камараса
40
Харрис
30
Хойлетт
14
Рид
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Кардифф
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кристал Пэлас - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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