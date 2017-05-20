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Слоан Прива
Статистика
Слоан Прива - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1989 (37)
#11 | Нападающий
186 см | 82 кг
Франция | Французская Гайана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
20
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
1 : 0
20.05.2017
Метц
1' - 75'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нант
4 : 1
14.05.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4 : 0
06.05.2017
Дижон
79' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 2
29.04.2017
Сент-Этьен
64' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
3 : 0
22.04.2017
Генгам
1' - 64'
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
2 : 1
15.04.2017
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 0
09.04.2017
Генгам
1' - 45'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
1' - 70'
59'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
3 : 1
29.01.2017
Генгам
83' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
1 : 1
21.01.2017
Ренн
77' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 1
14.01.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 2
21.12.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 1
26.11.2016
Генгам
1' - 57'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
68' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3 : 3
05.11.2016
Генгам
64' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 0
29.10.2016
Анжер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
1 : 3
22.10.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 0
15.10.2016
Лилль
1' - 64'
32'
18'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 0
30.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
1' - 58'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
21.09.2016
Лорьян
1' - 70'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 1
17.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
1' - 78'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
1' - 70'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2 : 1
21.08.2016
Марсель
1' - 63'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2 : 2
12.08.2016
Генгам
1' - 64'
37'
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