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Тоби Алдервейрелд
Новости
Тоби Алдервейрелд - новости
Завершил карьеру
2 марта 1989 (37)
#23 | Защитник
187 см | 80 кг
Бельгия
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Трансферы
Публикации
Алдервейрелд раскрыл причину ухода из сборной Бельгии
2024.11.18 21:21
Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии
2023.03.06 14:00
1
Де Брюйне и Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче с Канадой
2022.11.24 18:55
Фото
Де Брюйне и Алдервейрелд поругались после гола Бельгии в ворота Канады
2022.11.24 16:15
1
Пост
В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей
2022.11.23 21:20
6
«Тоттенхэм» продал Алдервейрелда в катарский «Аль-Духайль»
2021.07.27 14:42
1
The Telegraph: «Тоттенхэм» продаст Алдервейрелда в катарский «Аль-Духаиль» за 13 миллионов
2021.07.24 14:37
Алдервейрелд может покинуть «Тоттенхэм». Защитником интересуется ПСВ
2021.01.08 10:54
АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби
2020.07.12 20:29
3
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу у «Виллы» на последних минутах, Алдервейрелд забил по голу в свои и чужие ворота
2020.02.16 18:55
2
Алдервейрелд подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»
2019.12.20 13:27
Алдервейрелд: «В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом»
2019.10.02 09:28
2
Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает следующим летом заполучить Эриксена и Алдервейрелда бесплатно
2019.09.06 18:48
4
«Рома» согласовала условия личного контракта с Алдервейрелдом
2019.07.14 08:55
1
«Рома» хочет купить Алдервейрелда или Бартру
2019.07.10 18:38
«Ювентус» интересуется Алдервейрелдом. Туринцы встречались с агентами защитника
2019.03.29 13:59
2
Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» трех игроков
2019.01.06 14:41
14
«Тоттенхэм» активировал пункт о продлении контракта с Алдервейрелдом на год
2019.01.04 13:24
Овермарс: «Хотел бы, чтобы Алдервейрелд и Вертонген вернулись в «Аякс»
2018.12.31 12:39
2
«Тоттенхэм» продлит контракт с Алдервейрелдом. Игроком интересуется «МЮ»
2018.12.27 23:57
«Манчестер Юнайтед» намерен купить в январе Алдервейрелда
2018.12.20 19:52
«Манчестер Юнайтед» хочет купить Алдервейрелда зимой по сниженной цене
2018.11.18 01:11
1
Рохо и Байи зимой покинут «Манчестер Юнайтед»
2018.11.13 09:53
4
«Барселона» зимой поборется с «Манчестер Юнайтед» за Алдервейрелда
2018.10.16 11:05
3
Алдервейрелд: «Я счастлив на десять баллов из десяти. Радость от отцовства переношу на футбол»
2018.10.11 19:21
1
Фото
Алдервейрелд сыграл с «Ливерпулем» в форме без логотипа «Тоттенхэма»
2018.09.16 12:20
3
Алдервейрелд: «Все вокруг говорили, что я хочу уйти из «Тоттенхэма», но это неправда»
2018.09.11 19:51
«Бавария» заинтересована в защитнике «Тоттенхэма» Алдервейрелде
2018.08.16 11:41
The Telegraph: «МЮ» искал доступного защитника уровня Варана, но не нашел такого игрока
2018.08.10 02:04
2
1
2
3
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