Алдервейрелд: «В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).
«Мы все раздавлены. Нам нужно все переосмыслить и немного времени для этого. Конечно, сейчас есть чувство озлобленности.
В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом. Мы должны вместе это преодолеть и готовиться к следующему матчу.
Болельщики должны знать, что мы максимально выкладываемся и много работаем. Понимаю, что сейчас болельщики разочарованы, как и мы, но мы сделаем все возможное, чтобы прогрессировать», – заявил защитник.
- Покер оформил Серж Гнабри.
- В другой игре группы «Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос» (3:1).