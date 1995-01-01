Алдервейрелд: «В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

«Мы все раздавлены. Нам нужно все переосмыслить и немного времени для этого. Конечно, сейчас есть чувство озлобленности.

В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом. Мы должны вместе это преодолеть и готовиться к следующему матчу.

Болельщики должны знать, что мы максимально выкладываемся и много работаем. Понимаю, что сейчас болельщики разочарованы, как и мы, но мы сделаем все возможное, чтобы прогрессировать», – заявил защитник.