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    Алдервейрелд: «В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом»

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

    «Мы все раздавлены. Нам нужно все переосмыслить и немного времени для этого. Конечно, сейчас есть чувство озлобленности.

    В первом тайме мы играли достойно, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом. Мы должны вместе это преодолеть и готовиться к следующему матчу.

    Болельщики должны знать, что мы максимально выкладываемся и много работаем. Понимаю, что сейчас болельщики разочарованы, как и мы, но мы сделаем все возможное, чтобы прогрессировать», – заявил защитник.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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