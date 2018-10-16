«Барселона» зимой поборется с «Манчестер Юнайтед» за Алдервейрелда

В ближайшее зимнее трансферное окно «Барселона» постарается заполучить центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

Действующий контракт 28-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2019 года. У «Тоттенхэма» есть опция по автоматическому продлению контракта еще на один сезон.

Конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за бельгийца составит «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Алдервейрелд сыграл в английской Премьер-лиге семь матчей.