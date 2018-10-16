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    Какой вы футболист?

    «Барселона» зимой поборется с «Манчестер Юнайтед» за Алдервейрелда

    В ближайшее зимнее трансферное окно «Барселона» постарается заполучить центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

    Действующий контракт 28-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2019 года. У «Тоттенхэма» есть опция по автоматическому продлению контракта еще на один сезон.

    Конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за бельгийца составит «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Алдервейрелд сыграл в английской Премьер-лиге семь матчей.

    Источник: Mirror

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    16.10.2018 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:43

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно------- http://wq.lt/7KV3t

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 12:10

      "Барсе" ЦЗ такого уровня необходим, за него стоит по торговаться.

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 16 октября 2018, 11:27

      ох, Тоби, только не в мю

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