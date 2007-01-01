«Рома» согласовала условия личного контракта с Алдервейрелдом

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Рому», сообщает Calciomercato.
По информации источника, бельгийский центрбек уже согласовал с римлянами условия личного контракта.
Стороны готовы заключить договор до лета 2023 года с зарплатой в размере три миллиона евро за сезон.
Теперь клубам предстоит найти компромисс в вопросе суммы трансфера – «Рома» предлагает 20 миллионов евро, а «Тоттенхэм» требует 28.
В прошлом сезоне Алдервейрелд провел за лондонскую команду 50 матчей во всех турнирах.