«Рома» согласовала условия личного контракта с Алдервейрелдом

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд близок к переходу в «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации источника, бельгийский центрбек уже согласовал с римлянами условия личного контракта.

Стороны готовы заключить договор до лета 2023 года с зарплатой в размере три миллиона евро за сезон.

Теперь клубам предстоит найти компромисс в вопросе суммы трансфера – «Рома» предлагает 20 миллионов евро, а «Тоттенхэм» требует 28.

В прошлом сезоне Алдервейрелд провел за лондонскую команду 50 матчей во всех турнирах.