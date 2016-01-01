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    Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» трех игроков

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на этой неделе планирует встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить трансферные планы.

    Норвежский специалист хочет приобрести в команду Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм») и Милана Шкриньяра («Интер»).

    Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не планирует выделять деньги на покупку новых футболистов зимой.

    На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Independent

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3987

      hevbn 28 11 минут назад

      Забавно будет если руководство клуба всё таки купит этих игроков для Сульшера , потому что Мауринью весь прошлый год практически каждую неделю говорил , что ему в команду нужны ещё хорошие защитники и вообще игроки и по моему даже он говорил о приобретении тех же игроков , что и сейчас Сульшер . Но самое главное ,что на мой взгляд не нужно быть ни Мауринью ни Сульшером чтобы понять что с теми защитниками , особенно в центре , которые сейчас есть в команде , команда не за что серьёзное бороться не может.

      0
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      Рейтинг: +4929

      parevg 20 минут назад

      Если только ему дадут энное количество денег на трансферы, и, или если планируют оставить его главным тренером.

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      Рейтинг: +803

      Бухбух 52 минуты назад

      В совокупе это будет около 180 млн.

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