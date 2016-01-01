Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» трех игроков

Забавно будет если руководство клуба всё таки купит этих игроков для Сульшера , потому что Мауринью весь прошлый год практически каждую неделю говорил , что ему в команду нужны ещё хорошие защитники и вообще игроки и по моему даже он говорил о приобретении тех же игроков , что и сейчас Сульшер . Но самое главное ,что на мой взгляд не нужно быть ни Мауринью ни Сульшером чтобы понять что с теми защитниками , особенно в центре , которые сейчас есть в команде , команда не за что серьёзное бороться не может.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на этой неделе планирует встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить трансферные планы.
Норвежский специалист хочет приобрести в команду Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм») и Милана Шкриньяра («Интер»).
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не планирует выделять деньги на покупку новых футболистов зимой.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.