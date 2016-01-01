Сульшер хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» трех игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на этой неделе планирует встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить трансферные планы.

Норвежский специалист хочет приобрести в команду Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм») и Милана Шкриньяра («Интер»).

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не планирует выделять деньги на покупку новых футболистов зимой.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.