Руководство «МЮ» сказало Сульшеру, что не даст ему денег на покупки. Зимой тренеру разрешат только аренду игроков

«Манчестер Юнайтед» не будет выделять средств на зимнюю трансферную кампанию.

На прошлой неделе «МЮ» назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. По информации Mirror, в январе руководство клуба разрешит специалисту только арендовать игроков, поскольку копит деньги на летние трансферы для постоянного главного тренера.

Перед тем, как Сульшер приступил к работе, исполнительный директор «Юнайтед» Эдвард Вудворд сказал ему, что он сможет брать футболистов лишь в аренду до июня.

Контракт Сульшера с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона.