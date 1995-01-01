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    Руководство «МЮ» сказало Сульшеру, что не даст ему денег на покупки. Зимой тренеру разрешат только аренду игроков

    «Манчестер Юнайтед» не будет выделять средств на зимнюю трансферную кампанию.

    На прошлой неделе «МЮ» назначил исполняющим обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. По информации Mirror, в январе руководство клуба разрешит специалисту только арендовать игроков, поскольку копит деньги на летние трансферы для постоянного главного тренера.

    Перед тем, как Сульшер приступил к работе, исполнительный директор «Юнайтед» Эдвард Вудворд сказал ему, что он сможет брать футболистов лишь в аренду до июня.

    Контракт Сульшера с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +834

      Харченко 20 минут назад

      Все логично.
      Сульшера взяли временно, зачем давать ему деньги.

      0
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      Рейтинг: +9051

      bset 1 час назад

      Ну справедливо было бы сказать, что и без покупок с таким составом можно многое сделать. Да и по-любому все условия были озвучены заранее. Не захотел бы - не соглашался.

      0
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      Рейтинг: +48

      delux746 1 час назад

      тогда бы и ставили уже на должность главного тренера на постоянку кого то, выдернули из клуба человека на пол сезона и даже не могут выделить денег на трансферы

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      Рейтинг: +609

      Михаил Шевченко > delux746 1 час назад

      у него ж с Мольде договор что он летом может вновь вернуться в клуб.......так что особо никто не пострадал

      0
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      Рейтинг: +3126

      vladik12 1 час назад

      Пожалуйста, заберите Глушакова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +715

      Театрал > vladik12 1 час назад

      Лучше тебя на фанатской трибуну МЮ.

      0
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      Рейтинг: +337

      Владимирыч > vladik12 35 минут назад

      И Комбарова с Ещенко))) Готовы отдать почти бесплатно)))

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      Рейтинг: +23577

      TAGANROG 161 1 час назад

      Подляну подложили!!!

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