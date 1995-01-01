«Ювентус» интересуется Алдервейрелдом. Туринцы встречались с агентами защитника

«Ювентус» включил в трансферный список центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

Представители туринского клуба в последние несколько дней провели встречу с агентами бельгийца.

Контракт 30-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до июля 2020 года. В договоре есть пункт, по которому игрок этим летом может покинуть «Тоттенхэм», если кто-то заплатит за него 25 миллионов фунтов стерлингов.