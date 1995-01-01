Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    «Ювентус» интересуется Алдервейрелдом. Туринцы встречались с агентами защитника

    «Ювентус» включил в трансферный список центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

    Представители туринского клуба в последние несколько дней провели встречу с агентами бельгийца.

    Контракт 30-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до июля 2020 года. В договоре есть пункт, по которому игрок этим летом может покинуть «Тоттенхэм», если кто-то заплатит за него 25 миллионов фунтов стерлингов.

    • Алдервейрелд перешел в английский клуб из «Атлетико» в 2015 году за 16 миллионов евро.
    • В текущем сезоне защитник провел за «Тоттенхэм» 38 матчей.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru