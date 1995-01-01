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    Овермарс: «Хотел бы, чтобы Алдервейрелд и Вертонген вернулись в «Аякс»

    Директор футбола «Аякса» Марк Овермарс заявил, что хотел бы видеть в амстердамском клубе центральных защитников «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена.

    «Я читал, что они хотят вернуться. Хотел бы, чтобы это произошло поскорее, пока они еще в форме и мотивированы успехом», – сказал Овермарс.

    • Вертонген выступал за «Аякс» с 2006 по 2012 год. Текущий контракт 31-летнего футболиста с лондонцами истекает летом 2020 года.
    • Алдервейрелд защищал цвета амстердамского клуба с 2008 по 2013 год. Соглашение 29-летнего игрока с «Тоттенхэмом» действует до июня 2019 года, но в нем присутствует опция продления еще на сезон.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42366

      Рубик Докоян 1 час назад

      Они ещё в АПЛ поиграют и подзаработают, а в 33 и в "Аяксе" могут молодёжь натаскивать и обучать.

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