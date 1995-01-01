Овермарс: «Хотел бы, чтобы Алдервейрелд и Вертонген вернулись в «Аякс»

Они ещё в АПЛ поиграют и подзаработают, а в 33 и в "Аяксе" могут молодёжь натаскивать и обучать.
Директор футбола «Аякса» Марк Овермарс заявил, что хотел бы видеть в амстердамском клубе центральных защитников «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена.
«Я читал, что они хотят вернуться. Хотел бы, чтобы это произошло поскорее, пока они еще в форме и мотивированы успехом», – сказал Овермарс.
- Вертонген выступал за «Аякс» с 2006 по 2012 год. Текущий контракт 31-летнего футболиста с лондонцами истекает летом 2020 года.
- Алдервейрелд защищал цвета амстердамского клуба с 2008 по 2013 год. Соглашение 29-летнего игрока с «Тоттенхэмом» действует до июня 2019 года, но в нем присутствует опция продления еще на сезон.