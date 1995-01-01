Овермарс: «Хотел бы, чтобы Алдервейрелд и Вертонген вернулись в «Аякс»

Директор футбола «Аякса» Марк Овермарс заявил, что хотел бы видеть в амстердамском клубе центральных защитников «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена.

«Я читал, что они хотят вернуться. Хотел бы, чтобы это произошло поскорее, пока они еще в форме и мотивированы успехом», – сказал Овермарс.