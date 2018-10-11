Алдервейрелд: «Я счастлив на десять баллов из десяти. Радость от отцовства переношу на футбол»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд рассказал об ощущениях от отцовства. Некоторое время назад у бельгийца родилась дочь.

«По десятибалльной шкале я счастлив на все десять. Это все благодаря рождению дочери. Я получил огромную радость и переношу ее на футбол. Про новый контракт с «Тоттенхэмом» сказать нечего. Подвижек нет, но я сконцентрирован на команде», – заверил футболист.

Летом Алдервейрелдом интересовался «Манчестер Юнайтед».