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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Алдервейрелд: «Я счастлив на десять баллов из десяти. Радость от отцовства переношу на футбол»

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд рассказал об ощущениях от отцовства. Некоторое время назад у бельгийца родилась дочь.

    «По десятибалльной шкале я счастлив на все десять. Это все благодаря рождению дочери. Я получил огромную радость и переношу ее на футбол. Про новый контракт с «Тоттенхэмом» сказать нечего. Подвижек нет, но я сконцентрирован на команде», – заверил футболист.

    Летом Алдервейрелдом интересовался «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sky Sports

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    11.10.2018 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 октября 2018, 19:30

      Геннадий Сергеевич насупился..
      Ещё и дочку так назвал..издевается..)

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