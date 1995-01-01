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    Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает следующим летом заполучить Эриксена и Алдервейрелда бесплатно

    «Ювентус» уже наметил планы на летнюю трансферную кампанию следующего года. Как пишет Daily Mail, итальянцы намерены бесплатно заполучить действующих игроков «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда.

    У обоих футболистов контракты истекают летом 2020 года. Если они не будут продлены, «Ювентус» зимой вступит в переговоры с игроками.

    • Алдервейрелдом также интересуется «Интер».
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 11-м.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1151

      Dizayner 20 секунд назад

      и у них это получится, даже не сомневайтесь)))

      0
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      Рейтинг: +8498

      DeStar 17 минут назад

      красавцы )даже при живых сити и псж именно юве рвет трансферный рынок теперь)

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