Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает следующим летом заполучить Эриксена и Алдервейрелда бесплатно

«Ювентус» уже наметил планы на летнюю трансферную кампанию следующего года. Как пишет Daily Mail, итальянцы намерены бесплатно заполучить действующих игроков «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда.

У обоих футболистов контракты истекают летом 2020 года. Если они не будут продлены, «Ювентус» зимой вступит в переговоры с игроками.