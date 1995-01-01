Daily Mail: «Ювентус» рассчитывает следующим летом заполучить Эриксена и Алдервейрелда бесплатно

и у них это получится, даже не сомневайтесь)))
«Ювентус» уже наметил планы на летнюю трансферную кампанию следующего года. Как пишет Daily Mail, итальянцы намерены бесплатно заполучить действующих игроков «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и Тоби Алдервейрелда.
У обоих футболистов контракты истекают летом 2020 года. Если они не будут продлены, «Ювентус» зимой вступит в переговоры с игроками.
- Алдервейрелдом также интересуется «Интер».
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет 11-м.