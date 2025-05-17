Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тоби Алдервейрелд - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1989 (37)
#23 | Защитник
187 см | 80 кг
Бельгия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
27
0
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
0 : 4
17.05.2025
Юнион СЖ
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
16.03.2025
Антверпен
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
0 : 1
09.03.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
2 : 2
22.02.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
2 : 1
15.02.2025
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
2 : 0
09.02.2025
Антверпен
1' - 90'
73'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Антверпен
2 : 1
02.02.2025
Брюгге
1' - 90'
86'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
3 : 2
19.01.2025
Вестерло
1' - 90'
63'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Беерсхот
1 : 1
12.01.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Антверпен
2 : 2
26.12.2024
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
1 : 3
21.12.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Мехелен
1 : 1
13.12.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Антверпен
1 : 3
08.12.2024
Шарлеруа
1' - 90'
58'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Юнион СЖ
2 : 1
01.12.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Генк
2 : 0
03.11.2024
Антверпен
1' - 90'
82'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Антверпен
3 : 0
27.10.2024
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
20.10.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
3 : 0
06.10.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
0 : 0
29.09.2024
Беерсхот
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
1 : 2
21.09.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
2 : 0
15.09.2024
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
1 : 1
01.09.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
0 : 1
24.08.2024
Мехелен
1' - 90'
80'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Брюгге
1 : 0
18.08.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
6 : 1
11.08.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Антверпен
1 : 2
04.08.2024
Андерлехт
1' - 90'
38'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
0 : 1
28.07.2024
Антверпен
1' - 90'
10'
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
2
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
2
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
6
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+