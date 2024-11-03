Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 03 ноября 2024
Генк
03.11.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
45+1'
П. Грошовски
54'
П. Грошовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Антверпен
Замена
К. Куэста
️️️️
П. Грошовски
90'
Замена
К. Карецас
️️️️
К. Бонсу Баа
90'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Я. Стекерс
90'
87'
Замена
G. Vandeplas
️️️️
Т. Чери
87'
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
82'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
77'
Желтая карточка
А. Коста
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
73'
62'
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Прат
62'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
Желтая карточка
М. Садик
61'
ГОЛ! 2:0!
П. Грошовски
Пас отдал
Ж. Кайембе
54'
ГОЛ! 1:0!
П. Грошовски
Пас отдал
Т. Арокодаре
45'
+1
Желтая карточка
М. Сметс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Генк
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-1-4-1-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
15
Садик
7
Эль Уахди
6
Сметс
21
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
14
Стекерс
99
Арокодаре
3-1-3-2-1
1
Ламменс
23
Алдервейрелд
32
Коста
21
20
Корбани
4
ван ден Бош
26
Прат
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
17
Грошовски
46
Куэста
46
Куэста
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
19
Карецас
19
Карецас
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
32
32
14
Стекерс
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
9
Чери
18
18
9
Чери
26
Прат
10
Скотт
10
Скотт
26
Прат
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
Остались в запасе
Генк
Антверпен
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
Остались в запасе
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Генк - Антверпен
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
16
Офсайды
0
1
Количество передач
559
370
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.11
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 0
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Антверпен
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+