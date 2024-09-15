Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Юнион СЖ
Антверпен - Юнион СЖ: обзор матча 15 сентября 2024
Антверпен
15.09.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Юнион СЖ
53'
В. Янссен
62'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Юнион СЖ
Замена
A. Stanic
️️️️
Д. Керк
90'
+2
87'
Замена
С. Буфал
️️️️
Ф. Лейсен
Замена
А. Валенсия
️️️️
Я. Ондрейка
86'
Замена
Д. Прат
️️️️
Т. Чери
86'
82'
Замена
У. Нианг
️️️️
А. Кастро-Монтес
81'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Фусейни
Замена
V. Udoh
️️️️
В. Янссен
81'
Замена
К. Корбани
️️️️
А. Коста
81'
67'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
ГОЛ! 2:0!
Т. Чери
62'
60'
Вторая желтая
К. Мак Аллистер
Желтая карточка
Д. Одои
57'
Желтая карточка
В. Янссен
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
Я. Ондрейка
53'
45'
+2
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
Пенальти не реализован!
В. Янссен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
32
Айртон Коста
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
32
Коста
23
Алдервейрелд
3
Одои
9
Чери
17
Думбия
4
ван ден Бош
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
3-3-2-2
49
Морис
16
Лейсен
28
Мачида
5
Мак Аллистер
27
Садики
34
Ванхутте
17
Кастро-Монтес
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
13
Родригес
29
Иванович
32
Коста
20
Корбани
20
Корбани
32
Коста
9
Чери
26
Прат
26
Прат
9
Чери
11
Ондрейка
14
Валенсия
14
Валенсия
11
Ондрейка
14
Янссен
19
19
14
Янссен
9
Керк
67
67
9
Керк
17
Кастро-Монтес
22
Нианг
22
Нианг
17
Кастро-Монтес
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Айт Эль-Хадж
16
Лейсен
17
Буфал
17
Буфал
16
Лейсен
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Антверпен
Юнион СЖ
1
Жан Бутез
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
22
Фарук Адеками
ЦП
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
22
Фарук Адеками
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
0
Количество передач
479
344
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.58
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Fisherman Lawrence,
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Юнион СЖ
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+