Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Антверпен
Оуд-Хеверли - Антверпен: обзор матча 20 октября 2024
Оуд-Хеверли
20.10.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
66'
С. Митрович
34'
Я. Ондрейка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Антверпен
88'
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
Замена
M. Biron
️️️️
Ч. Иквуэмеси
85'
Замена
О. Хиль
️️️️
М. Осифо
75'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
В. Баликвиша
75'
72'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Т. Чери
ГОЛ! 1:1!
С. Митрович
66'
Замена
С. Митрович
️️️️
Ю. Мазиз
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ондрейка
Пас отдал
S. Renders
Замена
К. Н'Дри
️️️️
М. Мертенс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Супанат Муеанта
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-4-2-1
1
Лейсен
4
Куруджай
25
25
Осифо
88
Мазиз
6
Банзузи
21
Баликвиша
4
Верстате
33
Акимото
33
Мертенс
19
Иквуэмеси
3-1-3-2-1
1
Ламменс
23
Алдервейрелд
32
Коста
17
20
Корбани
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
25
Осифо
27
Хиль
27
Хиль
25
Осифо
88
Мазиз
7
Митрович
7
Митрович
88
Мазиз
33
Мертенс
11
Н'Дри
11
Н'Дри
33
Мертенс
21
Баликвиша
8
Схрайверс
8
Схрайверс
21
Баликвиша
19
Иквуэмеси
7
7
19
Иквуэмеси
9
Чери
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Чери
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Антверпен
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Оуд-Хеверли - Антверпен
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
14
Офсайды
3
3
Количество передач
422
461
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.43
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 0
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+